Investigadores descubren el papel crucial del oro líquido de España en las personas con síndrome de Down

Un grupo de investigadores ha descubierto el papel crucial del oro líquido de España, el aceite de oliva virgen extra, en las personas con síndrome de Down y ha dado más detalles de su análisis.

En el trabajo, publicado el pasado 4 de octubre, aseguran que esta producción tiene "efectos beneficiosos" sobre "la memoria, la función sináptica y la neuroinflamación en un modelo de ratón con síndrome de Down".

"Estudios clínicos y preclínicos han demostrado que el aceite de oliva virgen extra (AOVE), un componente importante de la dieta mediterránea, tiene efectos beneficiosos sobre el envejecimiento cerebral y la cognición", detallan en el resumen del estudio.

Pese a esta prueba en un ejemplar de ratón, los expertos avisan de que las personas con síndrome de Down "desarrollan un deterioro cognitivo y disfunción sináptica dependiente de la edad". Pero, todavía, no se sabe con exactitud si "la ingesta de AOVE es beneficiosa en el síndrome de Down".

"En comparación con los controles, los ratones que recibieron AOVE tuvieron una mejora significativa en el aprendizaje y la memoria espacial. Además, los registros de potencial de campo mostraron que los ratones tratados tuvieron una mejora en la función sináptica", han detallado los investigadores.

El equipo de trabajo ha asegurado que la administración "crónica de AOVE a un modelo murino de síndrome de Down tiene efectos beneficiosos sobre el deterioro de la memoria, los déficits de la función sináptica y la neuroinflamación".

"Nuestros hallazgos respaldan aún más los posibles efectos terapéuticos del AOVE también en personas con síndrome de Down", han explicado.