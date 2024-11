La ciencia asombra con un hallazgo "raro" que revela el posible futuro catastrófico de la Tierra

A la Tierra le espera un futuro devastador tras la muerte del Sol. Los astrónomos han descubierto un planeta lejano que les ha ofrecido una visión poco común de cómo podría verse nuestro planeta dentro de 8 mil millones de años. Cabe la posibilidad de que quede reducido a cenizas carbonizadas o, en el peor de los casos, tragado por el Sol a medida que la estrella se expanda al final de su vida.

El planeta rocoso KMT-2020-BLG-0414L se encuentra a 4.000 años luz de la Tierra y orbita alrededor de una enana blanca, un objeto que en su día fue una gran estrella como nuestro Sol. Un reciente estudio publicado en la revista Nature Astronomy plantea que este sistema planetario es similar a lo que se espera del sistema Sol- Tierra en el futuro.

"Consiste en una enana blanca de aproximadamente la mitad de la masa del Sol y una compañera del tamaño de la Tierra en una órbita dos veces más grande que la de la Tierra hoy", explica la Universidad de California en un comunicado. "Es probable que ese sea el destino de la Tierra", añade el comunicado.

Fecha para la habitabilidad de la Tierra

Se estima que el Sol se convertirá en una enana blanca dentro de 5.000 millones de años. Pero antes, se inflará hasta convertirse en un globo rojo gigante que engullirá a Mercurio, Venus y, posiblemente, a la Tierra y Marte.

"Actualmente no tenemos un consenso sobre si la Tierra podría evitar ser engullida por el Sol gigante rojo en 6.000 millones de años", explica Keming Zhang, líder del estudio y becario postdoctoral de Inteligencia Artificial en Ciencias Eric y Wendy Schmidt en la UC San Diego.

Aunque nuestro planeta tiene una "pequeña oportunidad" de sobrevivir, no le aguarda un futuro muy esperanzado, ya que se parecería al KMT-2020-BLG-0414L, alejándose cada vez más de los restos enfriados de lo que había sido el Sol. No obstante, el experto asegura que ya no quedará nadie en la Tierra en ese momento, ya que habrá dejado de ser habitable mucho antes.

"En cualquier caso, el planeta Tierra solo será habitable durante unos mil millones de años más, momento en el que los océanos de la Tierra se vaporizarían por el efecto invernadero descontrolado, mucho antes del riesgo de ser engullidos por el gigante rojo", precisa Zhang.