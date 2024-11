La DANA arrasa naranjas y mandarinas: hay una fruta que sale peor parada y anuncian fin a la producción

Raw, ripe citrus fruits, tangerines on green plant branches, surrounded by trees in fruit orchard.

La DANA ha causado graves daños en cultivos y explotaciones ganaderas que están siendo evaluados por más de 70 peritos agrícolas y veterinarios en las zonas más afectadas como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Andalucía.

En concreto, en la provincia de Valencia, la más afectada, están ya trabajando en la evaluación de daños 40 peritos de la Comunidad Valenciana, cifra que crecerá en los próximos días hasta unos 100 profesionales procedentes de otras regiones.

"La verdad es que era imposible imaginar siquiera la situación tan dramática que se ha dado en España, sobre todo en Valencia. Hay cooperativas donde el agua se llevó por delante las carreteras, se derrumbaron los tejados y la maquinaria se inundó. Las empresas se quedaron sin electricidad ni teléfono, por no hablar del sufrimiento de la gente", explica en FreshPlaza Pieter de Ruiter, de 4Fruit Company.

Señala que alimentos como las naranjas y las mandarinas han sido de los más perjudicados, pero no tanto como los kakis, que han quedado condenados: "No me atrevo a comentar en qué medida se han visto afectados los cítricos. Tendremos menos naranjas y mandarinas durante las próximas dos o tres semanas, aunque ese suministro podría recuperarse dentro de un mes, pero para los kakis ya no hay esperanza".

Problemas logísticos

Respecto a los lugares más afectados, de Ruiter que, además de Valencia, la DANA ha golpeado con fuerza en Almería, especialmente en los alrededores de El Ejido. "Parece que los invernaderos más antiguos son los que se han visto más perjudicados, pero el agua ha penetrado incluso en los almacenes de envasado, donde ha provocado algunos daños", precisa.

A esto hay que sumar los problemas logísticos: "Los camiones que salen de Almería suelen pasar por Murcia y Valencia, pero ahora tienen que dar un rodeo por Madrid en dirección a Burdeos, lo cual en sí tampoco es mala opción".

"El sábado descargamos algunos camiones que deberían haber llegado el viernes. No es un gran problema, pero sin duda habrá más retrasos en las próximas semanas. También llovió mucho a finales de la semana pasada en Sevilla y eso retrasará la cosecha unos días. Tras el desverdizado y el envasado, el género no llegará a los Países Bajos hasta la semana 47, como muy pronto", añade al respecto.