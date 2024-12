La familia que quería comprar una casa por 1 euro en Italia se pronuncia: “Éramos los candidatos ideales”

Sí, habéis leído bien. En Italia existe un programa para luchar contra la despoblación a través del cual se venden casas a tan solo un euro en municipios muy pequeños. Son, claro, casas muy antiguas y que requieren bastantes reformas. Pero un euro.

En Business Insider han contado la experiencia de una mujer que quiso hacerse con uno de estos inmuebles, recogida por Ziare. Ella y su pareja compraron una de las casas, pero al final decidieron no participar en el programa. ¿Por qué?

Tras hacerse con la casa e informarse bien, se toparon con la historia de un hombre que, después de adquirir una vivienda, descubrió que estaba a punto del derrumbe y terminó invirtiendo 300.000 euros en reformas.

Por otro lado, y es algo que no se cuenta demasiado, los municipios en los que están estas casas suelen además poner otra serie de condiciones para adquirirlas, como abrir un negocio o vivir en la casa al menos seis meses al año.

Al final, esta pareja sí se mudó a uno de estos pueblos, solo que no a una de las casas de un euro. Optaron por comprar una finca preparada ya para empezar a vivir... Y por unos 30.000 euros. No es uno, pero al menos no exigía tanta reforma.