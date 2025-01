La gran crisis detiene el tiempo a los relojeros suizos: "Me echaron 20 minutos antes de llegar al trabajo"

Una crisis de empleo se cierne sobre un sector clave de Suiza: la relojería. Golpea con fuerza a un perfil profesional muy concreto y clásico en el mercado laboral helvético, los trabajadores transfronterizos, a través de paros parciales, rescisión de contratos o despidos.

Según recoge el canal galo France 3, la problemática entronca con un difícil contexto internacional con especial impacto en China y Hong Kong y que se deriva de fuertes tensiones geopolíticas. "No me lo esperaba, fui a trabajar como siempre y 20 minutos antes de salir de casa me dijeron, lo siento, no podemos más, se acabó", resume Mégane, trabajadora de unos 30 años, que fue despedida de la firma GDL5 justo antes de Navidad.

"El anuncio fue muy violento pero claramente no tenían otra opción", matiza la chica, empática con la situación económica de la empresa, pero consciente del golpe que supone para ella y los suyos. "Me despidieron a regañadientes, ya no hay suficientes pedidos", apunta la joven sin culpar a sus antiguos jefes, pero subrayando que "será muy complicado encontrar algo con dos niños pequeños".

El duro escenario

En este sentido, y según se recoge en la mencionada información, el pasado mes de noviembre salió a la luz que las exportaciones de relojes suizos cayeron un 2,7% respecto a los 11 primeros meses del año. Unos nefastos resultados que han recibido el impacto de la la caída de las exportaciones a China, un 27% menos que en los primeros 11 meses de 2023, y a Hong Kong, un 18,8% menos en el mismo período.