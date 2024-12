La hábil 'prueba de agua' que puede condenarte o beneficiarte en una entrevista de trabajo

Las entrevistas de trabajo son una prueba clave en los procesos de selección de personal de las empresas: las respuestas que dan los candidatos sirven a los reclutadores para intuir si son o no los adecuados para el puesto. Pero estos no solo se fijan en las respuestas o el curriculum.

Hay detalles que pasan desapercibidos en las entrevistas de trabajo que pueden marcar la diferencia entre destacar o quedar en un segundo plano y no lograr el objetivo deseado. Gustarle a una empresa es algo que ha sido motivo de análisis para muchos expertos y se han dado numerosos consejos que suelen sumar puntos para que todo salga perfectamente.

Así lo refleja la respuesta que dio un empleado en una antigua publicación de Reddit cuando una persona pidió a los reclutadores que revelaran cualquier "prueba especial" que tuvieran para los candidatos, según ha publicado el medio Gazzetta.gr.

El empleado reveló un "desafío" muy específico en el que la mayoría no pensaría y que le fue impuesto durante una entrevista de trabajo: la "prueba de agua". Así, ha contado cómo fue contratado después de pasarla sin saberlo.

"No soy gerente de contratación, pero hablé con el mío después de que me contrataran y me dijo que un método que usan al contratar es poner una jarra de agua con un vaso al lado para ver si bebes durante el proceso. entrevista", escribió. "Fui la única persona que bebió agua a un 'ritmo normal' durante la entrevista y esto se ve como una gran confianza en el ambiente de trabajo", agregó.

"Aparentemente se puede decir mucho sobre una persona por la forma en que rechaza una oferta a beber agua o por beberla demasiado rápido. Si te enfrentas a una situación similar en una entrevista y te preguntas cuál es el 'ritmo normal', simplemente bebo después de responder cada pregunta", aclaró a continuación el empleado.