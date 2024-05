La mayor estafadora de España sale en libertad

sesame via Getty Images

Ana María V. O., considerada una de las mayores estafadoras de España, ha sido puesta en libertad con medidas cautelares después de que el grupo de Crimen Organizado de la Policía Nacional la detuviese este miércoles en Bilbao. Un arresto vinculado a presuntas estafas a agencias de viaje que, según El Correo, se produce tres días después de que se publicase un reportaje de investigación basada en testimonios de sus víctimas, antiguos empleados de las agencias, policías y familiares, para reconstruir el perfil de la detenida.

Esta no es la única causa que llevará a Ana María, de 45 años, ante la justicia. La mujer se enfrenta a numerosas causas abiertas en casi todo el país, donde ya acumula condenas firmes por delitos similares. Según El Correo, pasó casi un año en la cárcel de Zaballa y la han arrestado al menos tres veces en Bilbao, donde reside desde 2015 tras dejar Cataluña por acumular más de un centenar de denuncias de clientes que no pudieron disfrutar de sus vacaciones porque las reservas no fueron abonadas a los mayoristas. La Ertzaintza, además, acumula desde 2022, otras doce denuncias en su contra.

La última detención está relacionada con supuestas estafas a una conocida franquicia de viajes en Bilbao. Fuentes policiales indican que tras el cierre de su agencia, Aupa Travel, Ana María continuó cometiendo fraudes a mayoristas y agencias de viajes. También hay una denuncia reciente de una firma madrileña por un delito similar.

Las víctimas de Ana María incluyen a Antonio, un malagueño que sufrió un ictus tras sospechar de una estafa de más de 320.000 euros, y Jose, un ganadero de Santiago de Compostela que perdió 430.000 euros en un fraude relacionado con viajes asegurados a eventos de motociclismo.

Uno de los métodos más dañinos utilizados por Ana María consistía en asegurar a las víctimas que ciertas pruebas deportivas no se celebrarían, pero que las entradas estaban garantizadas por el doble de su valor. Pilar, una bilbaína, le entregó 2.000 euros y, al recibir 4.000 una semana después, siguió invirtiendo hasta perder los ahorros de toda su vida, un total de 20.000 euros.

El informe policial subraya que los supuestos delitos de Ana María han generado una "alarma social" significativa. Ella, sigue negando todas las acusaciones y afirma que nunca ha estafado a nadie, asegurando que es víctima de una gran "conspiración" en su contra.