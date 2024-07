La multa de hasta 3.000 euros que te puede caer por hacer esto en San Fermín

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

En un encierro en San Fermín se puede morir. No es una advertencia para no acudir al festejo más famoso de Pamplona, sino justamente una recomendación que hacen desde la organización para que cada persona que acuda disfrute del evento haciendo, eso sí, caso a las principales recomendaciones. Y no solo recomendaciones, sino también obligaciones que, en caso de incumplimiento, pueden acarrear importantes multas.

Una de ellas, no muy conocida para quien no está familiarizado con las fiestas, es la de no dejarse llevar por la emoción y tocar a los toros, bien sea en el lomo, la cabeza o directamente tratando de agarrarle los cuernos. Son acciones totalmente prohibidas y sancionadas con hasta 3.000 euros de multa. Según recuerda la Cadena SER, por ejemplo, en 2019 un joven valenciano tuvo que hacer frente a una multa de 4.000 euros por agarrar a los toros hasta en dos ocasiones: 1.000 euros por el agarre y 3.000 por la reincidencia.

En concreto, el Ayuntamiento de Pamplona recoge diferentes prohibiciones, que son:

1. La presencia en el trayecto de menores de 18 años, con exclusión absoluta del derecho a correr o participar.

2. Desbordar las barreras policiales que los responsables consideren conveniente formar para la buena marcha de la carrera.

3. Situarse en las zonas y lugares del itinerario que hayan sido prohibidas expresamente por los agentes de la autoridad.

4. Estar a la espera, antes de la salida de las reses, en rincones, ángulos muertos, portales de casas o establecimientos situados a lo largo del recorrido.

5. Tener abiertas las puertas de comercios o los portales de las casas situados en el trayecto, siendo responsables de ellos los propietarios o inquilinos de los inmuebles.

6. Permanecer en el recorrido en estado de embriaguez, bajo efectos de drogas o de cualquier forma impropia.

7. Portar objetos inconvenientes para el buen orden del encierro.

8. Llevar vestuario o calzado inadecuado para la carrera.

9. Citar a las reses o llamar su atención de cualquier forma y por cualquier motivo en el itinerario o en el ruedo de la Plaza de Toros.

10. Correr hacia las reses o correr detrás de ellas.

11. Agarrar, hostigar o maltratar a las reses y dificultar por cualquier acto su salida o encierro durante las capeas.

12. Pararse en el recorrido y quedarse en el vallado, barreras o portales, en forma tal que se dificulte la carrera o defensa de los corredores.

13. Sacar fotografías desde las calles, vallados o barreras sin la debida autorización.

14. Instalar elementos que invadan el espacio horizontal, vertical o aéreo del recorrido, salvo autorización expresa de Alcaldía.

15. Cualquier otra actuación que pueda dificultar el normal desarrollo del encierro.