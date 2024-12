La NASA revela cómo Marte se volvió inhabitable

El rover 'Curiosity' de la NASA, que explora Marte desde más de una década, en concreto el cráter Gale, ha aportado nuevos datos que arrojan luz sobre cómo el planeta pasó de ser un entorno potencialmente habitable, con agua líquida en su superficie, a convertirse en el lugar inhóspito que conocemos hoy.

El estudio, liderado por David Burtt, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. En él, se describe cómo el análisis de minerales ricos en carbono encontrados en el cráter Gale revela un pasado marcado por un clima que apenas podría haber sostenido agua líquida transitoria, descartando la posibilidad de vida en la superficie durante ese período.

Evidencias isotópicas clave

Los investigadores midieron la composición isotópica de los carbonatos hallados en Marte. Estos minerales, que actúan como "registros climáticos", retienen información sobre las condiciones ambientales en las que se formaron, incluida la temperatura, la acidez y la composición química del agua y la atmósfera.

"Los valores isotópicos encontrados apuntan a niveles extremos de evaporación, lo que indica un clima marcadamente hostil", explica Burtt en un comunicado. Según el investigador, estas condiciones no habrían permitido la vida en la superficie, aunque no descartan la posibilidad de vida subterránea o superficial en un período anterior a la formación de estos carbonatos.

Los valores isotópicos observados en el cráter Gale son los más altos registrados hasta ahora en Marte o la Tierra, lo que sugiere un proceso extremo de evaporación. Además, estos valores se han conservado intactos, indicando una mínima interferencia posterior en el entorno marciano.

Dos posibles escenarios climáticos

El estudio propone dos mecanismos principales para la formación de los carbonatos:

Ciclos húmedos y secos : La alternancia de estos ciclos dentro del cráter Gale habría generado las condiciones para la formación de los minerales.

: La alternancia de estos ciclos dentro del cráter Gale habría generado las condiciones para la formación de los minerales. Agua salada en condiciones frías: Los carbonatos podrían haberse originado en un ambiente de agua muy salada, bajo temperaturas que favorecían la formación de hielo.

"Estos mecanismos de formación representan dos regímenes climáticos diferentes que pueden presentar diferentes escenarios de habitabilidad", señala Jennifer Stern de NASA Goddard, coautora del artículo.

"El ciclo húmedo-seco indicaría una alternancia entre entornos más habitables y menos habitables, mientras que las temperaturas criogénicas en las latitudes medias de Marte indicarían un entorno menos habitable donde la mayor parte del agua está atrapada en el hielo y no está disponible para la química o la biología, y lo que hay allí es extremadamente salado y desagradable para la vida", añade.

Estos escenarios ya habían sido sugeridos anteriormente basándose en modelos climáticos globales y observaciones de formaciones rocosas. La diferencia radica en que el reciente estudio es el primero que añade evidencia isotópica de muestras de rocas.

El análisis fue realizado con instrumentos a bordo del 'Curiosity', como el Sample Analysis at Mars (SAM) y el Tunable Laser Spectrometer (TLS). El SAM calentó las muestras a casi 900°C para liberar gases que posteriormente fueron analizados por el TLS, permitiendo a los científicos estudiar la composición isotópica en detalle.