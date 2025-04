A un paso de España creen haber descubierto el canal perdido de un pariente de Julio César clave en la conquista de la Galia. Según ha informado LiveScience, los relatos históricos han sido claves para ello.

El análisis lo han hecho un equipo de arqueólogos en la Provenza francesa. Se trata de un canal que estaría vinculado a Cayo Mario, legendario general romano y tío político de Julio César.

El Canal de Mario se construyó entre el 104 y el 102 a. C. por las tropas del general. Una obra de ingeniería hidráulica que para los expertos es la primera gran construcción de esas características en Galia.

Un estudio publicado en Journal of Archaeological Science ha arrojado luz en una anomalía que muchos rastreaban desde hace tiempo. Una prospección geofísica de 2013 sirvió para conocer que había algo que no era normal y que no correspondía con formaciones naturales.

Este hallazgo obligó a un equipo de arqueólogos a excavar la zona examinada y terminaron encontrando restos cerámicos romanos. Por si fuera poco, también había unas plataformas de piedra que habían sido usadas como muelles.