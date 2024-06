La policía anti spam española cambia de casa

Muchos no conocerán Adigital, pero se trata de una de las piezas más importantes que surgieron en España con el boom de las páginas web allá por los inicios de los 2000, aunque por entonces trabajaba bajo el nombre de Federación de Comercio Electrónico.

Su aparición fue fundamental para dar un 'empujoncito' a la ciudadanía, que por entonces se mostraban escépticos ante la posibilidad de invertir en el comercio electrónico por las posibles estafas de las que podían ser víctimas. Para evitar esta situación de desconfianza, Adigital creó el sello de Confianza Online, con el cual se aseguraba que los negocios fueran lícitos, así como daba garantías al consumidor acerca del producto que adquirían.

Pero no fue lo único que hicieron, ya que la asociación también fue la responsable del surgimiento de la Lista Robinson, diseñada para evitar que la publicidad no deseada -en aquel entonces física- no llegara a los consumidores. Con el paso de los años tuvo que ir adaptándose a los nuevos tiempos, y a día de hoy se encarga de que las casi cuatro millones de personas que forman parte de la lista, no sean 'víctimas' de lo que conocemos como spam (publicidad no deseada a través del correo electrónico, llamadas, mensajes, etc.).

Pero la novedad actual se encuentra en la decisión que ha tomado Adigital, al escindir su negocio de certificación en una empresa: Digital Standards SL, que será la encargada de gestionar y regular de ahora en adelante los mecanismos de autorregulación y ocupar así el vacío legal presente.

De acuerdo con unas recientes declaraciones del director general de Adigital, César Tello, a El Mundo, destaca que la principal preocupación para ellos se encuentra en "las pequeñas empresas y las startups, que es donde se genera la innovación", ya que "están muy poco preparadas y queremos acompañarás en este entorno incierto", apuntó.

Si miramos los datos publicados por la propia asociación, solo durante el pasado año, registraron un total de 4.000 reclamaciones mediante su sello Confianza Online. Además, se ha unido una nueva creación: el Certificado de Transparencia Algorítmica, que según informan, será clave para el nuevo Reglamento Europeo de IA.

"Queremos trabajar con todas estas empresas (unas 20 de momento) en un entorno que para ellos va a ser muy incierto, tanto en la formación como en la aplicación de estos nuevos modelos de gobernanza", aseguró Tello.

Para llevar a cabo tan ambiciosa empresa, Digital Standards contará con una plantilla que estará controlada por la asociación en su totalidad, aunque se desconoce cuántas personas formarán parte de la misma. Pese a ello, no descartan poder abrir la compañía a socios, que ayuden a darle un impulso: "Vemos en un futuro la posibilidad de incorporar a otros socios y partners, especialmente con la visión de que lanzamos esto a nivel nacional, pero pretendemos trabajar en entornos más globales", señaló.