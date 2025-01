La RAE fulmina la coma que casi todos los españoles ponen entre dos conjunciones

Una buena redacción, sin faltas de ortografía, concisa y correcta, puede marcar la diferencia en determinadas situaciones del día a día. Más allá de los trabajos típicos en los que la escritura marca la jornada, un examen o ensayo académico escrito con precisión y corrección ortográfica suele suponer una diferencia sustancial en la calificación final, de igual forma que una carta de presentación con una estructuración correcta, con riqueza de vocabulario, sin caer en la pedantería, también puede aumentar las posibilidades de conseguir un empleo.

En este terreno de las dudas ortográficas y de redacción, una que suele saltar a menudo es la colocación correcta de las comas. Ante ello, el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española (RAE) se convierte en el salvavidas para saber cómo poner correctamente este signo ortográfico. Sin embargo, es frecuente leer errores tales como poner una coma después del sujeto en una frase extensa, como por ejemplo: “El anciano que se fue al bosque a coger setas, acabó perdido”. En este caso, no se debería incluir una coma entre el sujeto y el predicado.

Estas dudas o incorrecciones lingüísticas son en las que pone el foco la usuaria de Tiktok @livingconlaescritura. En su vídeo hace hincapié en cinco cosas que no existen aunque las hayas visto escritas. Mención especial merece la número cuatro: “En cuarto lugar la coma que no va, la coma entre ni y ni. ‘No vinieron ni Juan ni Manuel’ no lleva coma, es ni ni tal cual”, explica haciendo alusión a lo que dice la RAE al respecto.

Concretamente, la RAE expone que “no se escribe coma entre los miembros de las conjunciones discontinuas ni… ni…, o… o… y tanto… como…: No le gusta ni cantar ni bailar; Llámame o a las cuatro o a las cinco; Quedaron dañados tanto el tejado como la fachada del edificio”.