Las carreteras españolas amanecen con un cambio impactante en estas señales de tráfico y todo apunta a una protesta silenciosa

Las carreteras de la comunidad de Aragón están siendo testigo de una protesta silenciosa pero impactante. Múltiples señales de tráfico amanecen colocadas del revés en las entradas de numerosas localidades. Así, los agricultores y ganaderos de la zona tratan de denunciar la difícil situación que enfrenta el sector primario en España.

Según el medio DIario del Bajo Cinca, el fenómeno, se ha extendido por diversas localidades de Aragón, Castilla y León y otras comunidades, simbolizando el "mundo al revés" en el que, según los agricultores, "viven a diario". "La combinación de bajos precios en origen, el incremento de los costes de producción, la burocracia excesiva y las normativas europeas que consideran injustas, ha llevado al sector a esta situación".

De acuerdo a la información difundida, estas señales invertidas "representan una llamada de atención a las administraciones y a la sociedad sobre la crisis que atraviesan los pueblos agrícolas". Los organizadores de las protestas, afirman en el medio que "si no se toman medidas urgentes, el campo se muere".

La comunidad aragonesa "se ha visto especialmente afectada" por la subida de los precios del combustible, fertilizantes y piensos, "además de las normativas medioambientales que, según los productores, les ponen trabas en lugar de facilitar su labor". En una nota de prensa recogida en la publicación, la asociación AEGA ha anunciado movilizaciones para el próximo 10 de febrero.

Además, el gesto de invertir las señales de tráfico se ha expandido a otras localidades de Castilla y León, Navarra, La Rioja y otras regiones. "La protesta ha generado un gran impacto en redes sociales, donde numerosos usuarios han compartido imágenes de las señales alteradas y han mostrado su apoyo a los agricultores".

A pesar de la repercusión, "las administraciones no han emitido respuestas concretas a esta acción reivindicativa". "Mientras tanto, los agricultores continúan su lucha y advierten que, si no se toman medidas, el problema no hará más que agravarse", concluye la publicación.