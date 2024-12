Le entra en el cultivo el bicho devorador de plagas: su apetito infinito esconde un riesgo "pero vale la pena"

Hallar una araña en nuestro cultivo puede hacernos saltar las alarmas. Sin embargo, no todas resultan problemáticas para el buen cuidado de este. De hecho, existen algunas especies que suelen traer consigo grandes beneficios, como la eliminación de plagas, tal y como señala la usuaria en TikTok @agrofamily_moralesperz.

"Pues chicos, al fin la araña de terciopelo ha entrado en la finca. Y diréis, ¿y por qué? ¿Cómo que ha entrado?", comienza en su relato. "Porque vamos a ver, de normal nosotros incorporamos fauna auxiliar, pero en la fauna auxiliar, pues tú tienes que pagar 'dinerico' para ella. Pero la araña de terciopelo es tan mala que no se puede fabricar porque hasta cuando no hay comida entre ellas mismas se comen", añade la mujer, que explica que este tipo de animal suele entrar solo al cultivo.

"Tú no sabes la satisfacción que a mí me ha dado ver a la araña de terciopelo comiéndose el trips porque claro la araña de terciopelo también es cierto, pues que se come las plagas, pero la fauna auxiliar que tú incorporas también", apunta la tiktoker, que señala que a pesar de ello "como corre tanto, es un correcaminos va superrápido por la mata y todo lo que pilla hace como una aspiradora y se lo come entonces claro, pues es muy beneficioso", celebra la agricultora. "Tenía que llegar ese momento porque el año pasado se me integró antes, pero este año estaba tardando más y es que esto, esto es chapó", concluye finalmente en su relato.

Beneficios de ver arañas en nuestro cultivo

Se trata de una señal de un huerto libre de insecticidas y pesticidas, lo que se traduce en una tierra sana y unas plantas libres de sustancias tóxicas. Además, las telas de araña son un gran aliado para atrapar algunos insectos como las avispas o las moscas. Debido a su capacidad para vivir en el suelo, también son de gran utilidad contra las plagas que atacan a las hortalizas.