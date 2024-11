Le niegan todas las prestaciones a una invidente por acudir a la entrevista acompañada por su madre

Charlotte Easton es una mujer británica de 40 años que está viviendo una situación muy compleja. Es ciega y tiene problemas de audición. Algo por lo que ha reclamado varias prestaciones sociales, pero la cosa no ha ido por buen camino.

Tal y como informó el medio británico The Observer, la protagonista padece el síndrome de Pfeiffer, una rara enfermedad genética. No puede salir de casa sola y lo tiene imposible para poder encontrar un trabajo.

Por esta razón, quiso pedir el subsidio de empleo y apoyo. Acudió a la entrevista para que evaluaran su situación y vivió un proceso que el citado medio califica como humillante tras lo que ocurrió.

La madre de Charlotte Easton la acompañó al lugar para "guiarla y asegurarse de que la gente no se la topara". "Como mi madre pudo llevarme allí, me dijeron que eso, y el hecho de que tenía perros en el pasado y los dejaba entrar al jardín, significaba que era completamente capaz de trabajar", explicó la protagonista a The Observer.

El Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido (DWP) rechazó la solicitud de Easton porque su madre la acompañó a la entrevista. Según la asociación Sense, que lucha por la inclusión de las personas con discapacidad, su experiencia no es ni mucho menos aislada.