Lo que veas primero en esta imagen representa lo que controlas tu vida

Los test de personalidad abundan en internet. En pocos segundos, interpretando una serie de imágenes, es posible que te indiquen rasgos de tu carácter o forma de ser, unas conclusiones que si bien sirven para pasar un rato divertido carecen de rigor científico, por lo que se deben interpretar con cautela.

En este sentido, uno que se ha popularizado es el que te presentamos a continuación. Tan solo tienes que fijarte en la imagen de abajo. Tampoco hay que mirarla con mucho detenidamente, lo primero que veas debe ser tu respuesta.

Test de personalidad. jagranjosh

Si has visto dos cocodrilos



Si lo primero que has visto han sido dos cabezas de cocodrilo, eres una persona a la que le gusta el control y liderazgo. Tienes alma de líder, no te gusta mucho seguir las normas ya que eres tú el que las das. Destacas en entornos donde puedes aportar soluciones estratégicas y gestionar equipos.

Los retos no son un problema para ti, los afrontas con endereza, ejerciendo la voz cantante. Estas actitudes positivas se pueden tornar negativas si te muestras inflexible y no dejas a los demás aportar su opinión. Tienes que escuchar a todos y aceptar otras perspectivas si quieres disfrutar de una vida en armonía con los demás.

Si has visto un pájaro

En cambio, si lo primero que has visto es un pájaro, indica que eres una persona abierta a la cooperación. No te importa seguir las instrucciones de los demás, lo que no denota debilidad, sino un fuerte respeto a los esfuerzos de los demás. Eres camaleónico, te adaptas bien a diferentes escenarios y te suelen considerar una pieza importante en el equipo, aportando dinámica sin ser el protagonista único.

Confías en el conocimiento de los demás, lo que te convierte en un compañero ideal. No obstante, no debes olvidar que tu voz también cuenta, no dejes que tu opinión y tus conocimientos queden relegados a un segundo plano.