Los bosques de Galicia que no debes perderte este invierno

Galicia, con su clima atlántico y paisajes verdes, se convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza durante el invierno. Los bosques gallegos, con su mezcla de especies autóctonas y exóticas, ofrecen un refugio perfecto para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad y belleza natural. Este invierno, te invitamos a explorar algunos de los bosques más impresionantes de Galicia, donde podrás sumergirte en un entorno mágico y descubrir la rica biodiversidad de la región.

Desde los frondosos bosques atlánticos hasta los monumentales eucaliptales, Galicia alberga una variedad de ecosistemas que te sorprenderán. Cada bosque tiene su propia historia y características únicas, lo que los convierte en destinos imprescindibles para cualquier amante de la naturaleza. A continuación, te presentamos una selección de los bosques que no debes perderte este invierno en Galicia.

Fragas do Eume

El Parque Natural Fragas do Eume, con sus 9,000 hectáreas, es uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa. Este bosque, que abraza el río Eume, alberga más de 20 especies de helechos y 200 de líquenes. Para visitarlo, puedes dirigirte a los ayuntamientos de As Pontes, Pontedeume, Cabañas, Capela y Monfero en la provincia de A Coruña. No olvides llevar ropa adecuada para el clima húmedo y un buen calzado para caminar por sus senderos.

Fraga da Marronda

Situada en la provincia de Lugo, la Fraga da Marronda es un ejemplo perfecto de bosque autóctono gallego. Incluida en la Red Natura 2000, esta fraga abarca unas 611 hectáreas y se encuentra entre las aldeas de A Braña, Fórneas, Mendreiras, O Real y Martín. Aquí podrás encontrar una gran variedad de especies vegetales y animales. Para acceder a este bosque, es recomendable informarse sobre las rutas de senderismo disponibles y llevar un mapa de la zona.

Bosque da Fervenza

El Bosque da Fervenza, ubicado en el curso alto del río Miño, a unos 15 km de Lugo, es un bosque autóctono de inundación formado por robles, alisos, sauces y fresnos. Este bosque forma parte de la Reserva Natural de la Biosfera Terras do Miño. Para visitarlo, puedes seguir las rutas señalizadas que te llevarán a través de este impresionante entorno natural. No olvides llevar una cámara para capturar la belleza del paisaje.

Souto da Retorta

Conocido también como Eucaliptal de Chavín, el Souto da Retorta es un Monumento Natural formado por eucaliptos monumentales, entre ellos el popular "avó", plantado en 1880 y que ya posee una altura de más de 67 metros y 10.5 metros de perímetro. Este bosque se encuentra en la provincia de Lugo y es accesible a través de rutas de senderismo bien señalizadas. Es importante respetar las normas de conservación del área y no dañar los árboles.

Faial de Pintinidoira

El Faial de Pintinidoira, situado frente a los picos de Os Ancares en Lugo, representa el hayedo más occidental de Europa. Este bosque, que ocupa unas dos hectáreas, está incluido en la Red Natura 2000. Junto a las hayas, la especie protagonista, conviven también otras especies caducifolias típicas de Galicia. Para visitarlo, es recomendable llevar ropa de abrigo y calzado adecuado para caminar por terrenos irregulares.

Aciñeiral de Cruzul

El Aciñeiral de Cruzul es un bosque de encinas de gran valor ecológico situado sobre sustrato calizo, que convive con masas arbóreas de melojos, alisos, abedules, robles, arces, castaños y avellanos. Este bosque se ubica en la cuenca del río Narón, en Becerreá, Lugo. Para acceder a este bosque, es importante informarse sobre las condiciones del terreno y llevar provisiones suficientes para la caminata.

Teixedal de Casaio

El Teixedal de Casaio, en Carballeda de Valdeorras, Ourense, es uno de los pocos bosques naturales de tejos que quedan en Europa. Este pequeño bosque alberga unos 300 tejos muy antiguos, que conviven con acebos, serbales de cazadores, fresnos y avellanos. Para visitarlo, es recomendable contactar con las autoridades locales para obtener información sobre las rutas y condiciones del terreno.

Souto de Rozabales

El Souto de Rozabales, en San Martiño de Manzaneda, Ourense, es un Monumento Natural de casi 2 hectáreas de superficie. En su interior alberga el castiñeiro de Pumbariños, con más de 12 metros de perímetro, incluido en el Catálogo de Árboles Singulares de Galicia. Para visitarlo, puedes seguir las rutas señalizadas y disfrutar de un paseo tranquilo entre estos majestuosos árboles.

Bidueiral de Montederramo

El Bidueiral de Montederramo, con casi 2000 hectáreas incluidas en la Red Natura 2000, es una fraga caducifolia gallega con el abedul como especie principal. Este bosque se sitúa al norte de la Sierra de San Mamede, al oeste del Macizo Central Ourensano, y cerca del nacimiento de los ríos Arnoia, Limia y Támega. Para visitarlo, es recomendable llevar un mapa de la zona y estar preparado para caminar por terrenos montañosos.

Estos son solo algunos de los bosques que no debes perderte este invierno en Galicia. Cada uno de ellos ofrece una experiencia única y la oportunidad de conectar con la naturaleza en su estado más puro. No olvides planificar tu visita con antelación, llevar el equipo adecuado y respetar las normas de conservación para disfrutar al máximo de estos maravillosos entornos naturales.