Excursionistas se van a las montañas y tropiezan con el tesoro cargado de 4 kg de joyas y oro que moviliza a los arqueólogos

Un grupo de excursionistas planeó una caminata por las laderas de la colina Zvičina, en las estribaciones de las montañas Krkonoše en la República Checa, y se tropezó con un tesoro cargado de 4 kg de joyas y oro.

Se trata de un descubrimiento que ha hecho que los expertos lo analicen porque su valor era enorme. De hecho, el tesoro escondido ha sido valorado en más de 7,5 millones de coronas checas, unos 300.000 euros.

Los turistas se encontraron durante el paseo con un contenedor de aluminio que tenía en su interior unas 600 monedas de oro. Todas ellas estaban agrupadas en 11 apartados y rodeados de tela negra para protegerlas.

Pero no fue lo único que vieron. Cerca de allí había una caja de hierro, con un peine, más de 15 pitilleras, unas diez pulseras y una cadena, entre otras cosas. Todos ellos estaban hechos de metal amarillo y el peso alcanzaba los 7 kg.

El Museo de Bohemia Oriental ha anunciado el descubrimiento y los expertos están tratando de comprender cómo pudo pasar. "La lista de posibles razones por las que se enterró el tesoro es bastante clara. Fue el comienzo de la guerra, la deportación de las poblaciones checa y judía, y luego la deportación de los alemanes después de la guerra, así que hay varias posibilidades", ha explicado Miroslav Novák, director del Departamento de Arqueología del museo checo.

"También hubo una reforma monetaria en esa época, lo que también pudo haber sido una causa", ha detallado el experto, según ha informado Radio Praga Internacional. Las primeras indagaciones apuntan a que el propietario original del tesoro podría haberlo enterrado.

"No se trataba del valor nominal de las monedas, si valían 5, 10 o 100 coronas. No se trataba de lo que podían comprar; eso no era lo que importaba. Se ocultó deliberadamente porque era un metal precioso", ha razonado.

