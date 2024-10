Los expertos avisan de que los problemas con la jubilación provocan la llegada de los veteranos 'okupas de plata'

Jim Thomas, de 52 años, ha trabajado durante años en una serrería, ganando lo que él describe como “buen dinero”. Sin embargo, está lejos de estar preparado para su jubilación. Tras un despido, un divorcio y varios conflictos legales, sus ahorros se evaporaron, y ahora está comenzando desde cero. Estima tener alrededor de 100.000 dólares, una cifra muy inferior a las recomendaciones de los asesores financieros, quienes sugieren que a los 60 años se debería tener ahorrado el equivalente a ocho veces el salario anual.

“Sé que no podré jubilarme a los 65 a menos que gane la lotería”, declaró Thomas a Business Insider. “Probablemente necesitaré ayuda de mi hija cuando ya no pueda trabajar o dependeré de asistencia gubernamental más allá del Seguro Social”.

Thomas no es el único en esta situación. Los expertos en jubilación han identificado a un grupo creciente de personas como él, apodados "okupas plateados". Este término hace referencia a adultos en sus 50 que se encuentran peligrosamente mal preparados para su retiro, a menudo dependiendo de familiares para su vivienda y apoyo financiero. Según encuestas de Prudential Financial, los ahorros medianos de las personas de mediana edad rondan los 48.000 dólares. Además, el 35% de los encuestados de 55 años informó tener menos de 10.000 dólares ahorrados, y el 18% no ha ahorrado nada en 2023.

René, de 50 años y residente en Austin, Texas, comparte una historia similar. Junto a su esposo, contaban con 380.000 euros en ahorros, pero una serie de cirugías y diagnósticos médicos drásticos agotaron casi todo su dinero. Ahora, con cuentas atrasadas y pocas expectativas de ayuda externa más allá de sus pensiones.

Las dificultades que enfrenta esta generación se deben en parte a desafíos económicos únicos, como la crisis financiera de 2008, que afectó gravemente sus años más productivos. Según Dylan Tyson, jefe de estrategias de jubilación en Prudential, muchos se han visto abrumados por gastos inesperados, como la educación de sus hijos o el cuidado de padres ancianos. A pesar de los esfuerzos por ponerse al día con sus ahorros, la falta de alfabetización financiera ha sido otro obstáculo para muchos miembros de la Generación X.