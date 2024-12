Los parlamentarios se plantan por no poder comer

Los parlamentarios en Finlandia se plantan por no poder comer y ha sido objeto de debate entre los representantes político, con el objetivo de aplicar un horario fijo para poder comer.

Jussi Halla-aho, presidente del Parlamento del país báltico, ha revelado que ha pedido "que se estudie la posibilidad de que cada miembro del Parlamento, independientemente de su cargo en la comisión, tenga la oportunidad de salir a comer de alguna forma durante un día".

El problema está en que las reuniones sucesivas de las comisiones parlamentarias les obliga a no tener tiempo para poder almorzar y eso repercute en los políticos.

"El objetivo de esto no es crear un horario de comida prolongado, sino principalmente un espacio en el que haya tiempo real para comer", ha señalado Jussi Halla-aho.

El presidente del Parlamento de Finlandia ha defendido que "hay muchas instituciones parlamentarias en el mundo donde hay un momento del día en el que no hay nada".

Según informa el medio MTV Uutisten, el proyecto está siendo objeto de debate y ha provocado "muchas opiniones" de los políticos al respecto. "Aquellos que no tienen este problema no comprenden este desafío. Nadie está obligado a comer a una determinada hora del día si no le apetece", ha añadido.