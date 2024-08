Los turistas se revuelven en uno de los destinos idílicos de España: "36 euros tirados a la basura, un nefasto día"

Una de las zonas idílicas de España que más turistas ha recibido en las últimas semanas ha sido Asturias. Sus paisajes, sus playas, su gastronomía o las opciones de ocio la convierten en una de las regiones perfectas para desconectar.

Pero no todo son alegrías y hay personas que, por falta de costumbre o no, muestran sus quejas por algunas situaciones que se viven en el día a día en los espacios más visitados durante todo el verano.

Los Lagos de Covadonga se llevan la palma de visitantes en estas semanas, pero una de las reseñas que se han publicado en plataformas como Google Maps ha llamado mucho la atención.

Según informa La Voz de Asturias, un usuario mostró su enfado porque la niebla complicó su visita a los Lagos de Covadonga, pese a haberse gastado 36 euros para disfrutar de la experiencia.

"No se puede engañar a cientos de personas. Avisad de la visibilidad antes de comprar el billete sería todo un detalle para que los usuarios disfrutaran de la experiencia. 36 euros tirados a la basura y dos horas de humedad sin nada para refugiarse. Ni una triste máquina de vending. Gracias por el nefasto día", aseguró.

Otras personas resaltaron el detalle del gran número de turistas que había en la zona. "Un lugar bonito, con vacas para ver de cerca, pero lleno de gente. Demasiado turístico", señaló otro usuario.

Otra persona también se quejó de que cuando salieron del autobús, llovía y estaba nublado. "Llegamos allí y no se veía nada, no había nadie que nos explicara qué hacer, no hay ni un lugar donde tomar un café, estuvimos dos horas muertos de frío bajo un techito", apuntó.

Pero no todo son críticas, y por eso cuenta con 4,7 estrellas de 5 de un total de 4.888 reseñas. "Sin duda es un lugar que hay que visitar por sus espectaculares vistas. Lo óptimo es que el día esté despejado para poder disfrutar en su plenitud", indica una usuaria.