Mateo recibió once puñaladas por parte de su asesino: "Sólo estaban jugando al fútbol"

La localidad de Mocejón (Toledo), de unos 5.000 habitantes, ha amanecido este lunes consternada por el terrible suceso que se produjo en la mañana de ayer. Un hombre con la cara cubierta apuñalaba hasta la muerte a Mateo, un niño de once años que jugaba al fútbol con otros amigos suyos en el polideportivo del pueblo. Después, el agresor huyó supuestamente en un Ford Mondeo viejo y de color gris que está siendo buscado por la Guardia Civil y la Policía Nacional para intentar esclarecer el terrible crimen.

La persona titular del Juzgado Número 3 de Toledo, en funciones de guardia, ha decretado el secreto de sumario y apenas se conocen datos sobre la investigación que se está llevando a cabo. Se sabe que todo ocurrió sobre las 09.50h de la mañana de una calurosa mañana de agosto. Mateo se 'habría colado' por uno de los agujeros de la verja del polideportivo Ángel Tardío para jugar con sus amigos del pueblo al fútbol, como un día cualquiera de verano. Según los vecinos, el recinto se encontraba a esa hora cerrado. Un dato relevante puesto que se deduce que el asesino no habría accedido tampoco por la puerta principal del polideportivo, que estaba cerrado, sino saltando la verja o accediendo por el mismo a través de una valla rota. De ahí que el agresor pudiera conocer el lugar y se trate de algún vecino de la zona.

Según los testigos, el hombre cargó rápidamente contra el grupo de niños y asestó a Mateo hasta once puñaladas, tres de ellas en el torax. Por las declaraciones de los presentes se deduce que el crimen fue aleatorio y que el asesino no pretendía matar concretamente a este menor de once años, sino hacer el mayor daño posible. Mateo cayó herido de muerte en la banda del campo de fútbol y, aunque se intentó salvar su vida, resultó imposible.

El terror se adueñó del lugar y el asesino abandonó rápidamente la zona. De él se sabe que llevaba un cuchillo o una navaja. Algunas informaciones apuntan a que las fuerzas de seguridad estarían buscando a un joven de unos 16 años y rubio con el pelo rapado. Sin embargo, El HuffPost no ha podido confirmar este extremo. El Mundo añade además que el asesino tenía un tatuaje en la mano.

El polideportivo cuenta con una cámara con giro de 360 grados y el municipio tiene en las entradas y salidas cámaras de seguridad instaladas por el ayuntamiento con lector de matrícula. Grabaciones que podrían ser fundamentales para dar caza al hombre.

"No hay consuelo"

Agentes de la Guardia Civil en la entrada al campo de fútbol de Mocejón (Toledo) donde un niño de 11 años ha muerto este domingo tras ser agredido con un objeto punzante. EFE/Ismael Herrero

La noticia del asesinato comenzó a correr como la pólvora entre el pueblo. Los padres del niño son muy conocidos al regentar una de las panaderías de la localidad. Por la tarde, se celebró un minuto de silencio en la Plaza de España del municipio.

"No hay consuelo para paliar el sufrimiento de sus padres, ni llenar su ausencia, pero queremos trasladar nuestro más sincero pésame a la familia y allegados de Mateo que están viviendo unos dolorosísimos momentos", rezaba el manifiesto leído que concluía con la muestra de apoyo de todo el pueblo de Mocejón para la familia y allegados del menor, además de mostrar la confianza en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para que "la investigación dé sus frutos cuanto antes para encontrar y detener al autor de esta sin razón y caiga sobre él todo el peso de la ley".

Por su parte, la alcaldesa de Mocejón, Concepción Cedillo, ha atendido a los medios de comunicación recalcando que este suceso "es lo peor que se puede vivir como alcaldesa". "Es un día triste, con un pueblo roto de dolor y, si todo asesinato es doloroso, cuanto más el de un niño inocente que estaba esta mañana jugando con sus amigos al futbol", ha agregado.

"No hay palabras para condenar todo esto y trasmitir a la familia todo nuestro apoyo", ha trasladado Cedillo, al tiempo que ha agradecido el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, ha pedido que se deje trabajar a la Policía y a la Guardia Civil, y que se eviten "elucubraciones", puesto que la voluntad es que "el culpable se encuentre cuanto antes".

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha asistido, en nombre de todo el Gobierno de Castilla-La Mancha, y ha expresado que "no hay palabras para un crimen tan horroroso" tras haber acompañado en estos momentos de dolor tanto a los familiares como a los menores del menor asesinado hoy.

Por otro lado, la consejera ha mostrado su confianza en las labores que están realizado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detener al asesino, tras desear "que se haga cuanto antes y que caiga el peso de la ley" sobre el culpable.

Por último, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha pedido "cautela a quienes quieren generar alarma social", tal y como ha señalado el portavoz de familia, ya que hay que esperar a conocer la identidad del asesino.

"Es un pueblo tranquilo"

Asell Sánchez, periodista de TRECE y primo del niño, ha asumido la portavocía de la familia en estos momentos y ha lamentado el suceso.

"Era un chico súper bueno, súper cariñoso, estaba con sus amigos jugando, ha llegado alguien, no tenemos más datos. Son momentos difíciles que no asimilamos", ha señalado.

"No hay sospechas, es un pueblo tranquilo, estas cosas no habían pasado nunca. Estamos que no sabemos ni dónde estamos", ha dicho consternado.