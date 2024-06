¿Mayúsculas con tilde o sin tilde? La RAE aclara esta duda de una vez por todas

La Real Academia Española (RAE) ha reiterado su postura respecto a la acentuación de las letras mayúsculas, una cuestión que, sorprendentemente, sigue generando dudas entre los hispanohablantes. A pesar de que las normas ortográficas han sido consistentes en este aspecto, la idea errónea de que las mayúsculas no llevan tilde ha prevalecido en el imaginario colectivo.

Históricamente, las limitaciones técnicas de las máquinas de escribir mecánicas contribuyeron a la propagación de esta creencia. La imposibilidad de colocar tildes de manera estética sobre las mayúsculas en estos dispositivos llevó a muchos a omitirlas por completo, una práctica que se extendió incluso al ámbito de la escritura manual, donde tal restricción no existía.

Sin embargo, la RAE enfatiza que no hay justificación para excluir las mayúsculas de las reglas de acentuación gráfica. El propósito principal de estas reglas es indicar claramente la sílaba tónica de las palabras, y esto no cambia cuando se utilizan mayúsculas. Con la evolución de la tecnología y la llegada de sistemas modernos de composición y edición de textos, la escritura de tildes en mayúsculas se ha simplificado, eliminando cualquier excusa para no aplicar las normas ortográficas establecidas.

La institución académica subraya que siempre ha habido tipos diferentes para mayúsculas con tilde y sin ella, y que la ortografía académica nunca ha eximido de esta obligación. Por tanto, la RAE insta a los hablantes a seguir acentuando las mayúsculas, manteniendo así la coherencia y claridad en la escritura del español.