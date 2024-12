Movilización ciudadana para jubilar de inmediato al trabajador de 82 años del McDonald's

La historia de Edward Eubanks remueve conciencias y ha hecho movilizarse a su comunidad. Este trabajador de McDonald's se ha hecho célebre, muy a su pesar.

El motivo, seguir trabajando a sus 82 años en uno de los establecimientos de McDonald's, donde empezó a trabajar en 2009. Pese a su edad, Edward tiene un problema; hasta ahora no ha podido llegar a la jubilación.

Edward aún no puede jubilarse con una pensión porque en EEUU, donde vive y trabaja, no existe una edad de jubilación obligatoria fija y los beneficios de jubilación dependen de varios factores, que no habría cumplido tal y como recogen nuestros compañeros de Noticias Trabajo.

Su caso se hizo famoso entre sus vecinos, del estado de Nevada, y también los clientes del establecimiento de McDonald's. Allí se ha formado una campaña de crowdfunding, una recogida de fondos a través de internet, para ayudar a Edward y que pueda, al fin, dejar de trabajar.

Añade el citado portal que la recaudación de fondos superó rápidamente las expectativas. Agradecido, Edward reconocía sentirse "conmovido" proque "este dinero será de gran ayuda".