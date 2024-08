Mpox, cuestión de Estado: vigilancia y prudencia ante el riesgo de la viruela del mono

Sanidad reúne este lunes a sus máximos órganos técnicos para poner en común, analizar y discutir todas las actuaciones que se pueden poner en marcha en España para hacer frente a los casos de Mpox, nueva variante de lo que antes se conocía con el nombre de viruela del mono, después de que la OMS decretase la emergencia de salud internacional debido a su rápida expansión por varios países de África.

Casi al mismo tiempo, la Unión Europea abordará en una reunión técnica del Comité de Seguridad Sanitaria europeo, que se encarga de coordinar la respuesta rápida de la UE a las amenazas transfronterizas graves para la salud y que es clave para el intercambio de información sobre las medidas específicas adoptadas por cada país. Por España, asistirá el director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón.

Además de estas reuniones técnicas, el Ministerio de Sanidad se reunirá el martes con las Comunidades Autónomas que asistan a la 'ponencia de alertas' para poner en común las propuestas de cada una y debatir si se modifica alguna recomendación sanitaria, como el de la vacunación.

Desde el inicio del brote en 2022 se han notificado en España un total de 8.104 casos confirmados de infección por mpox en 17 Comunidades Autónomas, 7.521 en 2022. En 2024 hasta el día 8 de agosto se han notificado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) un total de 264 casos de mpox, la mayoría de los casos en hombres con una mediana de edad de 37 años y nacidos en España.

En el último mes, se notificaron casos en 9 comunidades autónomas: Comunidad de Madrid (116 casos), Andalucía (67), Cataluña (22), Baleares (10), Comunidad Valenciana (11), Galicia (6), Castilla la Mancha (6), País Vasco (5), Castilla y León (3), Canarias (3), Extremadura (1) y Murcia (1).

El Ministerio también ha recordado que la vacunación en España se inició en junio de 2022 y las indicaciones actualmente son para grupos de riesgo: personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente pero no exclusivamente GBHSH (gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres) y personas con riesgo ocupacional como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus monkeypox o personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual. Además, de los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.