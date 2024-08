Ni las colas ni la comida: este es el problemón actual del gran parque temático español

A menudo se escuchan enumerar las problemáticas que acompañan a una visita a un clásico del ocio de las vacaciones y de las escapadas. No, no es la playa de arena fina, es la diversión en medio de una marabunta de personas que acude a un parque de atracciones a pasar una jornada.

En España, escuchar hablar de esas instalaciones es un sinónimo directo de un espacio que lleva la corona desde hace décadas en tierras catalanas. Efectivamente, Port Aventura. Con todo, no siempre lo que se escucha es positivo o concierne solo a una bella tarde para el recuerdo con amigos y amigas. También afloran las quejas.

Precisamente, sobre estas últimas ha compartido un vídeo una conocida creadora de contenido @naikolhere, una publicación en TikTok dirigida a evidenciar qué es realmente lo peor que te puedes encontrar en este parque de atracciones, en la localidad de Salou. Si crees que esto va de las colas o de la comida que se ofrece -clásicos en los que suelen flaquear este tipo de instalaciones- estás muy equivocado.

Apuntan a lo peor de Portaventura

En este sentido, donde han puesto el foco en esta publicación en la red social china llega acompañado de un "no tengo cosas bonitas para decir" y de un "se les ha ido la cabeza". Así, la joven de 21 años resume su experiencia con un sentido: "Madre mía, los fucking precios".

Y para ello rememora antiguas visitas a dicho parque: "El Portaventura hace unos años, me acuerdo yo de que costaba unos 50 euros, una cosa así. Y me acuerdo de que antes había unas opciones de exprés [acceso prioritario en colas] y todas rondaban más o menos lo mismo". Así, la creadora de contenido explica que "ahora, el exprés vale la friolera de 99 euros" y que no puedes montarte en todas las atracciones con ese beneficio. "Por ejemplo, Uncharted no entra" y "Uncharted si quieres ir en exprés lo pagas aparte".