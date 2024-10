Ni 'though' ni 'bear': esta es la palabra en inglés más difícil de pronunciar 

Los que no tienen un muy buen nivel de inglés que hayan visitado algún país de habla inglesa se habrán topado con la cara de susto de un camarero cuando al pedir una cerveza realmente le han pedido un oso. Las dificultades de pronunciación de beer y bear, al ser términos muy similares, ha desencadenado en escenas tan cómicas como la anteriormente descritas, pero no son las únicas palabras que se atragantan a la hora de pronunciarlas a las que no somos nativos.

Una encuesta realizada en Finlandia reveló las palabras que más se complican de pronunciar a las personas preguntadas. Un 15,6% de los mismos afirmó que la que más problemas les daba era worcestershire sauce, salsa inglesa en inglés. La difícil ortografía fonética de la palabra - /ˌwʊs.tɚ.ʃɚ ˈsɑːs/- supuso que ocupara el primer lugar.

En segundo puesto se situó squirrel, ardilla en inglés, y es que el 10% sostuvo que era la palabra en inglés más complicada de pronunciar. El último puesto en el pódium lo ocupó Massachusetts, el estado de Estados Unidos que era impronunciable para el 8,3% de los encuestados.