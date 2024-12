No encuentra similitudes con su hijo y hace una prueba de ADN: el resultado activa una investigación policial

Un caso sorprendente y trágico salió a la luz recientemente en Brasil, cuando un padre, Cláudio Alves, comenzó a sospechar que el hijo que había criado durante tres años no era biológicamente suyo. La inquietud creció con el tiempo al no encontrar similitudes físicas entre él y el niño. Finalmente, decidió someterse a una prueba de ADN que confirmó sus peores temores: no era el padre biológico del niño.

"Vi que el niño no tenía mis rasgos y, por alguna razón, pedí esta prueba", explicó Cláudio en una entrevista con la televisora brasileña Bandeirantes. Tras el resultado, su pareja también decidió realizarse una prueba de ADN, la cual confirmó, en solo cinco días, que el niño que habían criado juntos durante tres años no era su hijo biológico.

La única explicación plausible fue un intercambio de bebés ocurrido en la maternidad privada de Inhumas, Brasil, en 2021, donde ambas familias habían dado a luz en la misma fecha. La angustia de la familia de Cláudio se multiplicó al descubrir que otra pareja también podría haber sido víctima de este error, criando al hijo biológico de la otra.

"Nunca había sentido un dolor como este", expresó uno de los padres afectados, quien también fue entrevistado en el informe de Bandeirantes. El dolor y la confusión de ambos padres han dejado al descubierto una negligencia grave en el hospital, mientras que la policía ha abierto una investigación para aclarar cómo ocurrió el intercambio y las circunstancias que lo rodean.

El caso ha generado una profunda conmoción en la comunidad local, y las autoridades están trabajando para esclarecer todos los detalles de lo sucedido. La investigación continúa, con muchas preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido en la maternidad de Inhumas.