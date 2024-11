No pueden estrenar un megabarco porque se les olvidó el muelle: se enfrentan a pérdidas de 480 millones de euros

Escándalo en Australia. El Gobierno del estado de Tasmania ha cometido un fallo garrafal en el proyecto relacionado con el nuevo transbordador de automóviles Spirit of Tasmania IV y se ha decidido crear una comisión parlamentaria para investigar lo sucedido.

La embarcación, que está siendo construida en los astilleros finlandeses de Rauma y cuya finalización está prevista para otoño de 2024, no va a poder llegar a Tasmania debido a que el Ejecutivo del estado no ha construido a tiempo el muelle de carga para acogerlo.

Tal y como explica el medio finlandés Tivi, no se espera que el dique de Devonport, en la costa norte de Tasmania, esté terminado hasta el verano austral de 2026-2027, lo que supone más de dos años de retraso respecto a la entrega del transbordador de automóviles.

El resultado será que el Spirit of Tasmania IV abandonará los astilleros de Rauma, pero no para dirigirse a Tasmania (donde los pantalanes existentes no son lo suficientemente profundos) sino a Leith (Escocia).

El Gobierno de Tasmania está estudiando opciones para alquilar el buque para lograr así que la embarcación no tenga que permanecer vacía durante dos años, pero, por el momento, no hay avances en ese sentido.

Desde la cadena de televisión norteamericana ABC aseguran que cada año de retraso en la finalización del muelle de carga de Devonport supondrá una pérdida indirecta de 350 millones de dólares australianos. En consecuencia, si la llegada del buque a Tasmania se retrasa dos años y cuarto (que es a lo que apuntan las estimaciones actuales) las pérdidas se acercarían a los 800 millones de dólares australianos, es decir, unos 480 millones de euros.