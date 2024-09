Noche de terror en Tenerife: despierta a la madrugada tras un gran susto y descubre que no es la única víctima

La usuaria de TikTok sabrinaescapes, que publica su experiencia durante sus viajes por todo el mundo, ha contado en la red social el susto que vivió durante su primera noche en Tenerife y descubre que no es la única que ha sufrido una experiencia parecida.

"Hoy a las 4 de la mañana, mientras dormía, alguien rompió las ventanas del apartamento en el que me estoy quedando y luego me arrojó una botella de cristal. No sabía cuál era su plan, así que agarré algo y grité hasta que se fueron", explicó la joven británica.

En la publicación mostró la botella de vidrio que supuestamente fue arrojada, la cual se estrelló contra el piso y algunos fragmentos incluso llegaron a su cama. En las imágenes, informó a los espectadores que era su primera noche en la zona y mostró los daños en las ventanas.

"Y ahora estoy pensando: ¿reservo otro hotel? ¿Uno agradable en el que nadie pueda entrar? ¿O simplemente vuelo a casa y listo? Solo me costará unos 50 euros volar de regreso al Reino Unido. No lo sé", señaló.

La británica confesó que su primera noche fue una "mala experiencia", pero también que tenía esperanzas de que las cosas mejoraran. Su vídeo, además, incitó a otras personas a contar sus propias experiencias. Un turista comentó: "Mi hija tuvo una experiencia similar en julio. Ella y sus amigos acababan de llegar". Otro dijo: "Tenerife es increíble en este momento, un lugar que conviene evitar".

En una actualización posterior aseguró que estaba bien: "Estoy en un lindo hotel, un lindo resort ahora. Es fantástico, mi vista es increíble... Me siento mucho más segura aquí. Este es un hermoso resort con mucho entretenimiento esta noche. Voy a relajarme aquí y probablemente exploraré el resto de Tenerife por la mañana".