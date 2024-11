Nunca te montes en un avión con calcetines negros: una azafata revela los peligros que entraña

En un vuelo largo, la comodidad es clave, pero también existen ciertas reglas no escritas que los pasajeros deben tener en cuenta para evitar posibles problemas. Una de ellas es la prohibición de usar calcetines negros durante el vuelo.

Y es que los calcetines oscuros pueden ser peligrosos, ya que si un pasajero se quita los zapatos y extiende las piernas en el pasillo, las personas que transiten podrían no notarlos fácilmente, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Aunque no hay problema en quitarse los zapatos durante el vuelo, no es aconsejable viajar descalzo por motivos de seguridad. En caso de emergencia, los pasajeros deben estar listos para evacuar rápidamente, y en ese momento no hay tiempo para buscar calcetines o calzado adecuado.

Major también hizo hincapié en que el calzado debe ser práctico, apostando por las zapatillas y evitando otros como los tacones altos. Y es que este tipo de calzado, aunque cómodo y elegante, no es apto para una evacuación rápida y podría comprometer la seguridad en situaciones críticas.