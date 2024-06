Nyno Vargas comparte las imágenes más impactantes del incendio de su coche

En las últimas horas, el cantante Nyno Vargas tuvo un percance mientras conducía su coche en la carretera de Madrid, que ha podido costarle la vida. Él mismo ha sido el encargado de compartir las imágenes a través de su cuenta de TikTok, en las que se puede ver su automóvil completamente envuelto en llamas.

En las imágenes, se puede ver cómo Vargas, junto a un acompañante, miran impotentes -y aliviados- cómo el coche comenzó a arder, lo que provocó que tuvieran que salir de inmediato del vehículo para ponerse a salvo.

El que fuera participante de Supervivientes 2020, y viera cómo despegaba su carrera después de algunas colaboraciones con su amigo Omar Montes, ha relatado lo sucedido en el que ha sido uno de los momentos más terribles de su vida a la altura de la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo.

Según cotó a los medios, tanto él como su acompañante pudieron "salir de milagro" y se mostró eternamente agradecido a Dios por haberles dado una segunda oportunidad, después de que el vehículo comenzara a arder en cuestión de segundos.

De acuerdo con sus declaraciones al programa Socialite Club, Vargas explicó que todavía estaba "con el susto en el cuerpo". "Fue de repente, no nos lo esperábamos para nada. El coche no dio señales de mal funcionamiento. Nostros íbamos por la M-40, me iban a dejar en la estación que me volvía para Valencia, porque veníamos de un rodaje", explicó.

A continuación, indicó que "hubo una explosión. El capó saltó por los aires y empezó a salir muchísimo humo". Pero por si fuera poco, la situación empeoró en unos instantes, ya que el coche se bloqueó. "No se abría. Se bloquearon las puertas. Tengo las manos quemadas de intentar salir. Vi la muerte. Pensé: 'no puede ser mi momento. Fue un momento angustioso", destacó.

Por suerte, y tras conseguir abrir las puertas, pudo salvar una maleta con objetos de valor, aunque la mayor parte del vehículo quedó reducido a cenizas en cuestión de minutos.

“Doy gracias a Dios de darnos la oportunidad de seguir en este mundo”, afirmó el cantante. Ante este incidente, Nyno Vargas ha recibido numerosas muestras de cariño que él mismo se ha encargado de agradecer: "Gracias a todos por vuestros mensajes. Estoy bien, solo ha sido un gran susto", fueron sus palabras a través de redes sociales.