Qué fue del primer okupa de España: ya hace años que tiró la toalla y "entró en el sistema"

Europa Press via Getty Images

Se llama Joni D. y se le considera algo así como precursor del movimiento okupa en España. Todo empezó en Barcelona, en 1984 con el asalto de un ambulatorio con los amigos de grupo punk. Su verdadero nombre es Jesús Sahún y nació en esa misma ciudad en 1968.

Se convirtió entonces en un activista conocido como “el padre del movimiento okupa”. Así le bautizó en realidad, en aquella época El Periódico de Catalunya, el día que sacó su foto en portado porque había okupado un edificio, junto a otros amigos. Entonces se veía, según explicó recientemente en otra entrevista a El Mundo como “un individuo que formaba parte de un colectivo que buscaba la autodestrucción y que salió de allí por la necesidad de expresar todo el mal rollo que ofrecía el sistema social”.

Por aquel entonces, como se puede calcular, tenía 16 años. El viejo ambulatorio que okuparon estaba en el barrio de Gracia y estaba vacío. Desde entonces se les empezó a llamar los “ocupa pisos”: Entraron prácticamente una veintena de amigos y se pusieron a vivir en el edificio. Sahún le explicó a la policía que no se preocupara, que estaban okupando esas plantas vacías “para crear un centro cultural”. Cerraron las puertas con cadenas para evitar la entrada de las autoridades y al día siguiente explicaron lo sucedido en una una rueda de prensa en el Ateneo Libertario, justificándolo. Ésta se considera la primera okupación realizada en nuestro país.

En la actualidad, Joni C. ya no es el mismo. Tiene su propia empresa, un sello discográfico, su piso pagado comprado con una hipoteca, y representa a otros artistas. En su última entrevista mencionada decía que volvería a ser okupa. No se arrepiente porque cree que, desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Y asegura que ahora que los actuales okupas están más preparados porque, por ejemplo, se informan de la situación de la casa en el registro antes de okuparla.

Joni C. piensa que la crisis económica que vivimos ha contribuido a que muchas familias estén pasando por situaciones muy malas para pagar una casa o para salir adelanten, con lo que cree que en la actualidad, muchos que veían este movimiento como un peligro, ahora lo entienden mucho más.