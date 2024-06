Qué se quema en la hoguera de San Juan y otras tradiciones de la noche del 23 de junio

La noche de San Juan es la más corta y mágica del año. Durante esta señalada fecha, lo más típico es la hoguera, donde todo el mundo aprovecha para quemar algo. Pero también hay otras tradiciones que rodean a esta celebración pagana.

¿Qué quemar en la hoguera?

Una de las cosas que más se queman en las hogueras de San Juan por toda España son los apuntes de los estudiantes. Es una buena forma de dejar atrás el curso y de celebrar que ya ha terminado. Aunque cuidado con echar a la hoguera apuntes de asignaturas en las que todavía no se haya recibido la nota final, que luego hay sustos...

Muchas personas aprovechan las hogueras para quemar sus deseos o escribir las cosas negativas que han sucedido durante el último año y olvidarse así de ellas. Tan solo hay que utilizar un papel en el que escribirlo y después echarlo al fuego.

Pero también se puede tirar a la hoguera objetos que ya no utilicemos o cosas viejas. Es una buena forma de encarar una nueva etapa y dejar atrás todo lo que ya no queremos en nuestra vida. Y, sí, aquí se incluyen los regalos que te hizo tu ex y ya no quieres ver ni en pintura.

En algunas regiones es típico quemar hierbas aromáticas, como tomillo, lavanda o romero. Se utiliza para perfumar el ambiente y purificar el aire. Aunque hay quien dice que también curan enfermedades y protegen de los malos augurios. Al igual que la sal, que tiene un poder limpiador contra las energías negativas si se echa a la hoguera de San Juan.

Otras tradiciones de la noche de San Juan

La tradición más típica, y la que todo el mundo cumple, es la de saltar la hoguera de San Juan. Pero hay que tener cuidado, porque para poder ahuyentar a los malos espíritus hay que saltar el fuego un número de veces impar. Con una vez sirve, pero si quieres insistir, puedes hacerlo más veces: tres, cinco, siete, nueve...

En las zonas de costa, otra de las tradiciones más habituales es meterse al mar justo a medianoche. Ya sea meter los pies o bañarse entero. Y, para eliminar del todo las energías negativas que puedan acecharnos, saltar las olas de espalda es otra de las tradiciones que completan esta noche de San Juan.