Retirada masiva de Coca Cola de una de sus bebidas más populares: piden revisar la etiqueta antes de beber

Coca-Cola ha retirado del mercado voluntariamente 13.152 cajas de limonada sin azúcar Minute Maid después descubrir durante una investigación interna que las latas, etiquetadas como 'sin azúcar', sí contenían los niveles completos de sacarosa.

El retiro del producto se inició el 10 de septiembre antela vigilancia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Se clasificó como un retiro de Clase II, lo que significa "una situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota".

No se han reportado enfermedades relacionadas con los productos retirados del mercado, pero su ingesta puede resultar perjudicial para cualquier persona que controle su consumo de azúcar por razones médicas, como la diabetes.

Códigos retirados

En concreto, los productos retirados del mercado son paquetes de 12 latas de limonada sin azúcar Minute Maid con los siguientes códigos: FEB1725CNA y FEB1725CNB. Se enviaron a puntos de venta minorista en Indiana, Kentucky y Ohio.

"No queda ningún producto afectado en el mercado y todas las actividades de retiro en esos mercados han finalizado", asegura un portavoz de Coca-Cola en un comunicado recogido por The Mirror. No obstante, es conveniente revisar las etiquetas antes de comprar el producto.