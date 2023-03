Sale a la luz el restaurante ilegal de la policía antidisturbios

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images

La Jefatura de la Unidad de Intervención Policial (UIP) guarda una 'sorpresa' en sus instalaciones. La sede central de los conocidos como antidisturbios esconden desde hace más de tres décadas un restaurante ilegal en el sótano, como informa The Objective.

Según este medio se trataría de un negocio sin reconocimiento legal en el que trabajarían siete integrantes del cuerpo para elaborar menús y platos a sus compañeros.

Este establecimiento ilícito se remonta a las antiguas Compañías de Reserva General. Este, conocido como el antecedente de las actuales UIP hasta su sustitución en 1989, fue un cuerpo militar con sede en el distrito madrileño de Moratalaz, donde ahora se establece la Jefatura de las UIP.

Desde entonces el sótano del edificio siempre ha albergado una cocina y un comedor en la planta baja con constante actividad, si bien no aparecen en ningún registro de licencias de actividades hosteleras de Madrid

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a The Objective que este departamento sí existe dadas las necesidades particulares de la unidad, con constantes operativos de agentes de fuera de Madrid. No obstante, siempre según su relato, sería solamente en estos casos cuando se utilizase el comedor y no de forma generalizada.