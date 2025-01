Si descubres este fino objeto pegado a la puerta de tu casa, llama inmediatamente a la policía

Con el paso de los años, las técnicas de robo de los delincuentes han ido perfeccionándose e incrementándose de forma vertiginosa. Muchas veces gracias a los avances tecnológicos han podido implementar nuevas técnicas, mejoradas y más quirúrgicas.

Sin embargo, no todo está en la tecnología, ya que también se pueden ver métodos mucho más 'rudimentarios' y que son, por desgracia, igual de exitosos. Una de estas fórmulas es la conocida como la del 'hilo fino'.

Esta estrategia consiste en utilizar un hilo de coser, que pegan en un lado de la puerta de entrada y en el marco. Para hacerlo más complicado de detectar, suelen utilizar un color de hilo idéntico al de la puerta para hacerlo más difícil de detectar.

Con este método consiguen saber si la casa está habitada en ese momento o no. En el caso de que el hilo quede atrapado en el marco, los ladrones saben que hay gente en casa y deciden no entrar, mientras que si no ocurre eso, ya saben que desde hace tiempo no hay nadie en casa y pueden entrar tranquilamente al domicilio.

Esta fórmula es particularmente útil para asaltar casas de personas que comparten en sus redes sociales imágenes cuando están de vacaciones. Y es que, con un simple hilo de alambre, pueden entrar en casa y saber que no hay gente dentro.

Ante el aumento de este tipo de atracos, la policía de algunos países ya ha notificado a sus ciudadanos que se anden con mucho ojo y pidieron que en la medida de lo posible, no compartan este tipo de contenido.

Pese a ello, por el momento se desconoce cuál es el origen de este método, pero si alguna vez detectas un pequeño -casi inadvertido- hilo en la puerta de casa, es muy probable que estén testeando tu domicilio para entrar cuando estés fuera.