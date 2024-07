Si tienes estas señales, te ha picado un mosquito tigre asiático

Uno de los mayores problemas del verano suele ser la presencia de mosquitos. Si bien la mayoría son inofensivos, su picadura puede resultar muy molesta. Especialmente la del mosquito tigre asiático, que suele ser más dolorosa.

Este ejemplar, originario del sudeste asiático, fue detectado por primera vez en España durante 2004 en la región de Cataluña. Desde entonces, se ha expandido por todo el país de forma notable, estableciéndose especialmente en la costa mediterránea e Islas Baleares, aunque también en municipios del norte e interior de la península.

El mosquito tigre presenta un tamaño ligeramente más pequeño que los habituales. Tiene además una coloración negra con líneas blancas en diferentes partes del cuerpo que le aporta un aspecto característico.

Posibles síntomas de su picadura

El gobierno de las Islas Baleares explica en un documento que la picadura del mosquito tigre, en principio, "no es más peligrosa que la picadura de cualquiera de las especies de mosquitos habituales, aunque suelen ser más numerosas y algo más dolorosas". No obstante, y aunque no es habitual, puede transmitir hasta 22 enfermedades contagiosas, como el Dengue.

Esta infección puede ser asintomática, pero también causar síntomas que pueden complicarse. Para evitar un diagnóstico grave, es importante prestar atención a los posibles síntomas que pueden aparecer tras la picadura de un mosquito infectado con Dengue.

Los primeros síntomas aparecen entre 4 y 7 días después de la picadura y pueden ser muy diversos, desde síntomas leves parecidos a los de la gripe hasta dolores intensos. En los casos más severos, es probable que aparezcan estas señales:

Fiebre alta y repentina .

. Dolor intenso detrás de los ojos.

Fuerte dolor de huesos.

Náuseas y vómitos.

Inflamación de los ganglios linfáticos.

Erupciones planas y rojas en el cuerpo, palmas y plantas.

Por lo general, la recuperación se consigue en una o dos semanas, pero puede haber complicaciones potencialmente mortales en la que es posible sentir dolor de estómago severo, respiración rápida, sangrado de la nariz y las encías y sangrado intestinal.

Cómo evitar sus picaduras

Es importante evitar las picaduras de estos mosquitos. Para ello, es imprescindible usar repelente de insectos, vestir ropa de manga larga y pantalones largos, y tratando de evitar las horas de mayor actividad de los mosquitos, que son el amanecer y el atardecer. Sin embargo, este insecto presenta la peculiaridad de que las hembras están activas durante todo el día.

También crucial eliminar los posibles criaderos de mosquitos próximos a nuestros hogares. Esto incluye vaciar, tapar o cambiar regularmente el agua de macetas, cubos, juguetes y otros recipientes que puedan acumular agua.