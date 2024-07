El 'sudoku' más antiguo del mundo se esconde en este monumento histórico español

Cuando Antonio Gaudí construyó la Sagrada Familia una de sus prioridades fue recrear a través de sus tres fachadas los tres momentos más importantes de la vida de Jesús: el Nacimiento, la Pasión y la Gloria.

Cada una de esas fachadas está repleta de detalles, pero en la fachada de la Pasión, la que representa los últimos años de vida de Jesús, se esconde algo muy llamativo: una especie de sudoku.

Decimos especie porque cuenta con 16 casillas. Además, no se trata de un cuadrado totalmente mágico debido a que para ello sería necesario que no se repitiera ningún número y sí que están presentes en dos ocasiones tanto el 10 como el 14.

Sin embargo, el funcionamiento de los números presentes en el cuadrado sí que es similar al de un sudoku, ya que al sumar las cifras en vertical, en horizontal y en diagonal el resultado siempre es 33. Y teniendo en cuenta que este juego matemático no se inventó hasta la década de 1970, podríamos hablar de que el de la Sagrada Familia es el ‘sudoku’ más antiguo del mundo.

Sí, posiblemente estés pensándolo y estás en lo cierto, el hecho de que la cifra final al realizar la suma en este ‘sudoku’ de la Sagrada Familia sea 33 no es casualidad (no, no va por la victoria 33 de Fernando Alonso). El autor de este cuadrado, Josep Maria Subirachs i Sitjar, lo creó como una referencia a la edad a la que murió Jesús.