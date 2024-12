Todo cambió cuando en la entrevista laboral le preguntaron por su marido: no tenía obligación de responder pero lo hizo

Todos, probablemente, nos hemos enfrentado más de una vez a una entrevista de trabajo. La preparación es el primer paso para que este 'examen' salga bien. Cuánto más preparado estés, más seguro te sentirás. Debes tener en cuenta que tus fortalezas y áreas de mejora serán evaluadas durante la entrevista. Además, el entrevistador tratará de analizar características específicas de tu carácter como tu actitud, aptitud, estabilidad, motivación y madurez.

Pero por mucho que uno esté preparado para una entrevista de trabajo, a veces las cosas no salen como uno espera. Es lo que le ocurrió a Astrid, una mujer danesa a la que le preguntaron a qué se dedicaba su marido.

Y esto, por desgracia, es algo bastante habitual. Una encuesta recientemente publicada en Dinamarca señala que al doble de mujeres que de hombres se les hacen preguntas inapropiadas durante su entrevista de trabajo.

Astrid se quedó perpleja ante la pregunta sobre las actividades profesionales de su marido. ¿Por qué se lo preguntaban si era ella la entrevistada?

Su marido trabaja en Ministerio de Medio Ambiente, un trabajo exigente con muchos viajes y largas jornadas. Exactamente lo que también requiere el puesto que ella está solicitando. "Me sorprendió y me decepcionó que me preguntaran eso pensando en cómo íbamos los dos a conciliar nuestros exigentes trabajos", cuenta a femina.dk.

Lo primero que hizo Astrid Wodschow después de la entrevista de trabajo fue llamar a su marido y preguntarle si a él le interrogaron por el mismo tema que a ella. La respuesta fue negativa.

Pese a todo, las empresas danesas están aprendiendo a no hacer preguntas que rozan el machismo y la desigualdad. En 2022, al doce por ciento de los solicitantes de empleo se les preguntó directa o indirectamente sobre sus planes familiares. Este año, la cifra se redujo al nueve por ciento.