Una madre tarda 3 años en inscribir a su hija porque fue rechazada en el registro por nacer en la C-32

Una madre catalana tuvo que esperar cerca de tres años para poder inscribir a su hija en el registro civil, después de una larga batalla administrativa con las autoridades judiciales. La historia comenzó hace un trienio, momento en el que la mujer dio a luz a su hija en la autopista C-32, entre Malgrat de Mar y Tordera, por lo que solo contaba con un "informe que no detallaba ningún otro lugar que no fuera la autopista".

Según cuenta la catalana, debido a este motivo, su hija estuvo durante todo este tiempo sin poder acceder a la escuela o al hospital. "Es como si mi hija no existiera. No podía ir al jardín de infantes, yo no podía conseguirle ayuda, tuve que pagar la medicación y pudo ver a un médico gracias a mis hijos", relata la madre.

Según el programa de televisión Tot es mou, la administración no admitió este documento, pues "no incluía a una población específica", por lo que era imposible inscribirla. Sin embargo, la situación cambió cuando los servicios sociales conocieron el estado de la pequeña, pues padecía la enfermedad por citomegalovirus, algo que necesita tratamiento.

"Primero fui al hospital de Calella, donde recibí atención médica, y luego fui al registro civil, pero no pude encontrar ninguna solución. Entonces recurrí a los servicios sociales, que me ayudaron con los pasos necesarios que, hasta hace muy poco, no podía hacer", afirma la joven, que finalmente ve un "rayo de esperanza al final del camino", tras finalmente haberla inscrito.