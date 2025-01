Trump en Davos: "Si no fabricas tus productos en Estados Unidos, tendrás aranceles"

Donald Trump ha instado este jueves a las empresas globales a "fabricar en Estados Unidos" o "simplemente pagar aranceles". Durante su discurso de este jueves en el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos, el presidente estadounidense ha anunciado, entre otras cuestiones, que pedirá a los países aliados de la OTAN elevar el gasto en defensa al 5% del PIB.

"Hace tres días, tomé juramento y comenzó la era dorada de Estados Unidos", ha dicho Trump, en una comparecencia telemática donde básicamente ha recuperado las grandes líneas discursivas que ya planteó el lunes desde la Casa Blanca y con las que busca pasar página de los "desastres" que, según sus propias palabras, "heredó de un grupo de absolutos ineptos".

Así, ha defendido la emergencia nacional decretada en la frontera con México para frenar la "invasión" migratoria y que Estados Unidos vuelva a ser un país "fuerte y soberano", lo que lleva implícita una nueva amenaza a la imposición de aranceles a todos los países que sigan sin plegarse a las demandas en ésta y otras materias.

"Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables", ha avisado Trump a las empresas extranjeras, que ha prometido "los impuestos más bajos de la Tierra". "Mi mensaje a cada empresa en el mundo es muy simple: vengan a fabricar su producto en América, y les daremos entre los impuestos más bajos de cualquier nación en la Tierra. Los estamos bajando sustancialmente", ha dicho.

También, se ha referido al acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, del que ha afirmado que "los esfuerzos para asegurar un acuerdo están en camino". Aunque, en sus declaraciones, ha arremetido contra la Unión Europea, de la que dice, "nos trata muy, muy injustamente".

"Estoy intentando ser constructivo porque amo a Europa. Amo los países europeos, pero el proceso es muy complejo, pero tratan a los Estados Unidos de América muy injustamente con los impuestos del valor añadido y otros impuestos que imponen", ha criticado.

Bajar el precio del petróleo

Trump ha defendido la vuelta a los combustibles fósiles, entre ellos el petróleo, cuyo precio global confía en bajar. El presidente norteamericano ha adelantado que pedirá a Arabia Saudí y a la OPEP una rebaja del precio, entendiendo que los niveles actuales no favorecen tampoco a la paz.

"Si el precio [del petróleo] bajase, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría inmediatamente. Ahora mismo, el precio es tan alto que la guerra sigue", ha dicho Trump, que en estos primeros días se ha vendido como un líder "pacificador" sin plantear una "hoja de ruta" exacta para poner fin a conflictos como el ucraniano.

"Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso", ha dicho Trump durante su discurso en remoto.

Contra la censura

El recién estrenado mandatario norteamericano ha repasado además algunas de las medidas de índole interno, como la orden ejecutiva, con la que busca "acabar con toda la censura del Gobierno", en pleno debate internacional sobre el control que se debe ejercer sobre las redes sociales.

"El Gobierno ya no etiquetará las palabras de nuestros ciudadanos como desinformación, la palabra favorita de los censores", ha argumentado Trump, comprometido también con que haya una justicia "imparcial" tras los múltiples frentes judiciales que se abrieron en su contra durante los últimos años y que le han llevado a ser el primer presidente condenado en la historia de Estados Unidos.

Por su parte, el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos ha invitado al presidente a la próxima edición del congreso en 2026 tras las "ondas sísmicas" causadas por su regreso a la Casa Blanca. "Su regreso a la Presidencia ha causado ondas sísmicas en todo el mundo y no ha dejado sin reacción a ninguno de los líderes políticos y empresariales que se reúnen aquí en Davos", ha asegurado el fundador del Foro, Klaus Schwab, al inicio de la sesión.