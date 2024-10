Un almirante británico alerta de la nueva posibilidad de perder Gibraltar ante España y se activa el temor en Reino Unido

La decisión del primer ministro británico, Keir Starmer, de devolver la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio en un histórico pacto ha generado un debate en Reino Unido sobre la futura soberanía de otros territorios británicos de ultramar, entre ellos Gibraltar.

Ante esto, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, defendió el lunes en la Cámara de los Comunes (Baja) que el estatus soberano de los territorios de Gibraltar y las Islas Malvinas "no es negociable". "La soberanía británica en las Islas Malvinas, Gibraltar y las bases áreas soberanas no son negociables. Las situaciones no se pueden comparar", afirmó.

Asimismo, Lammy reiteró que el acuerdo con Mauricio de devolverle la soberanía del archipielago de Chagos a cambio de explotar durante al menos 99 años la base conjunta con EEUU de Diego García no supone un cambio en la política exterior del Reino Unido con respecto al resto de territorios de ultramar.

En este sentido, el ministro laborista comentó que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, apoyó verbalmente el acuerdo sobre Chagos y aseveró que "no hay lectura posible con Gibraltar en términos de soberanía".

Sin embargo, el almirante West, ex jefe de la Marina Real, advirtió anteriormente que un acuerdo con Mauricio para entregar la soberanía sobre las Islas Chagos "amenaza con socavar los intereses de seguridad centrales de Gran Bretaña y los de aliados clave, en particular Estados Unidos", según ha publicado el Daily Mail.

"Al aceptar el principio mismo de una reclamación mauriciana sobre Diego García, también están poniendo en riesgo otros territorios británicos de ultramar, como las Islas Malvinas", expresó el almirante.