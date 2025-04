Un biólogo echa por tierra los métodos para evitar serpientes en tu jardín: "Ningún truco funciona al 100%"

dpa/picture alliance via Getty I

Ver una víbora, o cualquier tipo de serpiente, deslizándose por el patio de una casa puede sembrar el pánico entre sus habitantes. Así, su expulsión inmediata parece lógica, pero el biólogo Jarmo Saarikivi, experto en reptiles, afirma a Seura que este encuentro debería verse como una señal positiva: es indicio de un entorno natural diverso y saludable.

"No cualquier patio atraerá víboras. Deben existir hábitats cercanos adecuados, como pendientes rocosas donde hibernan, o bordes de campos, pantanos, bosques y prados", explica Saarikivi. Con el avance de la urbanización, muchas de estas zonas han desaparecido, y con ellas, las víboras. "Encontrar una víbora es casi un privilegio, una rareza de la naturaleza", dice.

Además, estos reptiles cumplen un rol importante en el equilibrio del ecosistema, ya que se alimentan de ratones y topillos, que a su vez son huéspedes comunes de garrapatas portadoras de enfermedades como la encefalitis o la enfermedad de Lyme. Es decir, las víboras ayudan, indirectamente, a controlar la población de garrapatas.

Por ello, el experto recomienda no matar ni ahuyentar a las víboras si no es estrictamente necesario. "Son criaturas útiles que tienen derecho a existir", señala. En la mayoría de los casos, basta con mantener la distancia y dejar que el animal siga su camino. "La víbora evitará al humano si no se siente amenazada", comenta.

Sin embargo, si hay niños pequeños o mascotas que puedan correr peligro, se pueden aplicar medidas preventivas, aunque ningún método funciona al 100%: "Si hubiera buenos trucos de magia o métodos para repeler a las serpientes, sin duda serían conocidos y también se usarían más ampliamente". No obstante, Saarikivi menciona cuatro trucos que pueden resultar eficacs: