Un cazatesoros de 15 años pesca una caja fuerte en el río: encuentra a su dueño y le propone algo extraordinario

George Tindale, un adolescente británico de 15 años, ha protagonizado una historia que parece sacada de una película. Mientras exploraba el río Witham, en Lincolnshire, con su padre Kevin, usando un imán para rastrear objetos metálicos, sacó a la luz una antigua caja fuerte. Al abrirla, entre el barro y la suciedad, descubrieron una bolsa que contenía 2.500 dólares australianos, además de tarjetas bancarias caducadas y un permiso de armas. Lo que parecía un hallazgo insólito pronto se convirtió en un acto de integridad que ha dado que hablar.

La caja fuerte, robada hace 22 años del despacho de Rob Everett, un empresario local, había sido abandonada tras el hurto. Al encontrar dentro suficiente información, como las tarjetas bancarias y el certificado de armas, George y su padre decidieron localizar al dueño. Tres semanas después, contactaron con Rob y el sábado pasado, le devolvieron sus pertenencias en persona. “Fue increíble. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar”, comentó Rob, emocionado.

El empresario, que dirige una compañía de gestión financiera en Grantham, no solo quedó impresionado por la honestidad de George, sino que también quiso recompensarle de una manera especial. “Le ofrecí prácticas en mi empresa cuando termine sus estudios. Es un joven con mucho potencial y me gustaría ayudarle a aprovecharlo”, declaró Everett. Añadió: “Hay una lección importante aquí. George ha demostrado que ser honesto y hacer lo correcto es más gratificante que quedarse con algo que no te pertenece”.

Para George, la experiencia fue tan emocionante como aleccionadora. “No todos los días sacas una caja fuerte del río con tanto dinero dentro. Fue sorprendente y emocionante devolverlo a su dueño”, explicó. Según su madre, Denise, este hobby comenzó hace tres años como una búsqueda de tesoros, pero pronto se convirtió también en una forma de limpiar los ríos y concienciar sobre la contaminación. “George siempre ha sido muy consciente del medioambiente. Su pasión por el magnetismo se ha combinado con su deseo de hacer algo positivo”, señaló orgullosa.

Un hallazgo con historia

Rob recordó los detalles del robo en el año 2000. “El ladrón, un adolescente, dejó una gorra con su nombre bordado en el lugar del crimen, lo que permitió identificarlo rápidamente”, explicó entre risas. Aunque la caja fuerte ha aparecido, Rob lamenta que algunos objetos personales, como una pluma Mont Blanc de gran valor sentimental, nunca fueran recuperados. “A pesar de ello, estoy impresionado por el esfuerzo de George y su familia para devolverme algo que creía perdido para siempre”, afirmó.

George ha convertido su hobby en un fenómeno viral gracias a su canal de YouTube, Magnetic G, que acumula millones de visualizaciones. Patrocinado por Online Magnets, uno de los principales proveedores del Reino Unido, el joven utiliza su plataforma no solo para mostrar sus hallazgos, sino también para educar sobre la importancia de cuidar el medioambiente. “Es increíble ver cómo algo que empezó como un pasatiempo le ha permitido cambiar vidas, incluida la suya”, comentó Denise.

La historia también encierra una ironía que no ha pasado desapercibida: la caja fue robada por un adolescente y, más de dos décadas después, un joven de 15 años la devolvió. “Es una coincidencia que da que pensar. Muestra cómo la vida puede cerrar círculos de maneras inesperadas”, reflexionó Denise. Con una oferta laboral en el horizonte y el reconocimiento en redes sociales, George sigue demostrando que a veces, el mayor tesoro es la honestidad. Y, como dice Rob: "Me ha devuelto la fe en la humanidad".