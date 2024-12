Un español en Irlanda rellena un formulario en un minuto y le llegan 1.600 euros en pocos días: ahora pide que lo hagan todos los españoles

El influencer español @nachobarrueco_, quien acumula más de 2.3 millones de 'me gusta' en TikTok y más de 90 mil seguidores, ha compartido su experiencia sobre cómo consiguió que le devolviesen impuestos en Irlanda. En su publicación, el joven explica cómo, tras rellenar un sencillo formulario en solo un minuto, le fueron ingresados 1.600 euros en su cuenta en menos de dos semanas.

"Estoy jodidamente contento, la verdad, me han llegado casi dos mil pavos por la cara y os voy a explicar cómo. Tú también lo puedes hacer si has estado viviendo en Irlanda o vives en Irlanda. El tema de devolución de impuestos de Irlanda, que muchos pagamos más impuestos de los que tendríamos que pagar y te los terminan devolviendo, pero tío, yo pensaba que había que hacer, pues, unas gestiones un poco más jodidas", dijo en el video.

Aunque @nachobarrueco_ admitió que no tiene conocimientos sobre temas fiscales y normalmente recomienda contactar con expertos, comentó que encontró un formulario por casualidad. "Este vídeo lo hago meramente informativo para todos aquellos españoles y latinoamericanos que sois igual de protozoos que yo, que no os enteráis de la misa a la media, dejáis Irlanda y no tenéis ni idea de que lo más probable es que os deban dinero por impuestos que habéis pagado de más. Y es que tardáis un minuto.", afirmó.

"Yo lo hice con esta gente de aquí, Irish Tax Rebates, si no me equivoco es así el nombre", añadió, animando a otros a intentarlo. "Este formulario lo encontré de manera random, un minuto tarde en rellenarlo y a las dos semanas me avisaron [...] 1600 pavazos, qué barbaridad."

También destacó la facilidad del proceso: "Me dijeron cómo quieres que tengamos el dinero ¿en Revolut o en cuenta bancaria? De Revolut. De repente +1600 euros", y recomendó a todos los que hayan vivido o vivan en Irlanda que comprueben si también tienen derecho a una devolución de impuestos.