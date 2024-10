Un experto en leyes avisa de la trampa de muchos restaurantes españoles que se activa antes de pedir nada

El usuario en TikTok, @consejoslegales, quien acumula en la red social de Tik Tok 2,5 millones de seguidores y 89,6 millones de 'me gusta', ha lanzado un video en el que responde si es legal o no que te cobren, cuando acudes a un establecimiento, un entrante, plato o tapa que no has pedido.

"Fijaos en esto", comienza el joven señalando un plato de la mesa, "que en un restaurante os pongan algo de entrada, sin decirte cuánto cuesta es ilegal", advierte. "Es lo que hacen en muchos restaurantes, pero aquí te ponen esta movida que no hemos pedido y dentro el precio. Sí señor, buenas prácticas", explica mientras muestra el ticket que incluye el precio.

Tal y como recuerda el abogado, señalando la Ley de defensa del consumidor, "Si el entrante está sobre la mesa, sin petición previa del cliente, y sin avisarle que debe pagarlo, puede interpretar que es cortesía y negarse a pagarlo." Sin embargo, en el caso de que lo pongan con el precio delante "puedes decirle que no lo quieres y que se lo lleven. No pueden cobrártelo."

Otras situaciones que plantean dudas

Existen otros supuestos en los que los consumidores pueden tener ciertas dudas sobre si deben pagar o no.