Un hombre entra al baño y lo que su mujer se dejó olvidado acaba con su relación de un plumazo: "Es una traición enorme"

En una relación amorosa, lo más importante es la confianza. Cuando ésta se quiebra, es muy difícil reconducir la situación. Esto es exactamente lo que le ha pasado a un hombre de 33 años, que compartió su historia en Reddit. El hombre terminó su relación con su prometida en circunstancias bastante dramáticas, debido a una información oculta durante mucho tiempo. El testimonio ha quedado recogido en promotions.hu.

El hombre contó que vivió con su prometida durante cuatro años. Ella le dijo en un primer momento que no podía tener hijos, algo que no fue un problema porque él tampoco quería tenerlos.

Sin embargo, un día al llegar a casa, encontró algo muy inesperado en el baño: una prueba de embarazo positiva. "Cuando se lo dije, ella me admitió que era mentira que no fuera fértil", asegura el hombre. La mujer dijo que mintió porque tenía miedo de que él la dejara si sabía que podía tener hijos.

Hubo otro giro: resultó que la mujer había dejado de tomar anticonceptivos en secreto meses antes para ver si cambiaba de opinión acerca de tener hijos. "Me sentí indignado porque fue una traición enorme. Siento que la confianza se ha perdido por completo entre nosotros", explicaba en Reddit.

La mujer se defendió diciendo que lo hizo porque quería establecer una relación más profunda a través de la creación de una familia conjunta. El hombre finalmente le pidió a su prometida que se fuera de casa y tiempo para procesar la situación. Su esposa ahora está en casa de su hermana, quien le envía mensajes diciendo que es cruel por haber dejado "tirada a la madre de su hijo". El hombre dijo que la familia de su novia también se volvió en su contra, llamándolo "padre poco confiable".

“Lucho terriblemente con mis sentimientos porque nunca quise tener hijos, pero ahora tengo uno en camino: me siento atrapado. Además, no puedo superar el hecho de que me mintió y me manipuló durante años", cuenta.

La comunidad de Reddit estaba abrumadoramente del lado del hombre y muchos condenan el comportamiento de la mujer.