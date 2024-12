Un hombre lleva siete décadas sembrando espíritu navideño: "No tendría 99 años ahora si no hubiera cultivado árboles de Navidad"

Sorprendente historia y lección de vida la llegada desde Ottawa, Canadá, desde la antigua empresa de árboles navideños Johnston Brothers Tree Farm. A tan solo unos 71 kilómetros al sur de dicha urbe canadiense, todavía se encuentra en activo uno de sus fundadores, Pud Johnston, que ha sido merecedor de un reportaje en CTV News.

Dicha cadena de televisión se ha interesado por el relato de un hombre de 99 años que, a punto de convertirse en centenario, ha cumplido su temporada número 72 vendiendo el duro esfuerzo de lo cultivado año tras años. Abetos que luego son cortados para adornar algún salón de familias que prefieren desembolsar cada año a comprar uno de plástico.

Pud Johnston lleva en el negocio desde 1952, año en el que lo abrió junto a su hermano Eric, quien desafortunadamente falleció en 2009. "Tengo 99 años y voy por los 100", aseguró el empresario a dicho canal canadiense.

"Me ha mantenido en forma y joven"

Aunque ahora es su hijo, Kerry, el que se encargaba de llevar el negocio, lo cierto es que con 99 años no ha dejado de realizar tareas pequeñas con los árboles, como por ejemplo podar los ejemplares más jóvenes. Estos abetos pueden llegar a alcanzar los 20 pies de altura, es decir, unos seis metros.

"Creo que es una actividad saludable", explicó Johnston, reflexionando sobre cómo ha influido a lo largo de su vida y en su salud: "Creo que me ha proporcionado mucho ejercicio y me ha mantenido en forma y joven, y no tendría 99 años ahora si no hubiera cultivado árboles de Navidad".