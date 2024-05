Un incendio obliga a cerrar el túnel de Azca en el Paseo de la Castellana de Madrid

El incendio de unos enseres, que ha provocado una gran humareda pero que no ha dejado heridos, ha obligado a primera hora de esta mañana a cerrar el madrileño túnel de Azca, lo que está afectando al tráfico en la zona.

El fuego comenzó poco después de las 8 horas de este miércoles en un lugar en el que duermen algunos indigentes, que acumulan los enseres que han comenzado a arder. Hasta el lugar han llegado rápidamente los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han apagado las llamas y ahora se centran en ventilar todo el humo con los extractores.

Lo ocurrido ha obligado a cerrar el túnel al tráfico, lo que ha provocado importantes atascos en la zona. A las 9:30 horas ya se ha reabierto el nivel -1 del subterráneo y ahora permanece cerrado todavía el nivel -2, ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Policía Municipal y operarios del Samur-Protección Civil, que de momento no han atenido a ninguna persona. Se han desalojado dos edificios de oficinas situados encima del túnel, pero no por orden de los Bomberos, sino de sus protocolos internos. El conocido centro comercial situado en la zona no se ha visto afectado.